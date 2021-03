Stop alla vendita al dettaglio di alimenti anche nei mercati: divieto che riguarderà anche i prodotti agricoli e florovivaistici. Lo ha deciso la Regione Campania che, con una nuova apposita ordinanza (la numero 8 del 2021) ha "corretto" quella emanata appena 12 ore prima, che invece le escludeva dalle nuove restrizioni. Confermate invece le chiusure di piazze, lungomari e strade per evitare ulteriori assembramenti, così come il divieto di svolgimento di fiere e mercati.

Nell'ordinanza di ieri, la numero 7 del 10 marzo 2021, si leggeva:

con decorrenza dal 12 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021, è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali. Sono esclusi dal divieto i negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, ove provvisti di servizi igienici autonomi, limitatamente alla vendita dei generi alimentari e allo svolgimento delle altre attività consentite a mente dell’art.45 del DPCM 2 marzo 2021;

La nuova ordinanza, invece, la numero 8 dell'11 marzo 2021 e la 107a da inizio pandemia (il cui testo completo è disponibile qui), cambia il quadro, spiegando che:

a far data dalle ore 15,00 del 13 marzo 2021, è sospeso lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Queste ultime attività restano consentite nei negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, se provvisti di servizi igienici autonomi.