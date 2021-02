Aumentano ancora i contagi a Napoli, ed a preoccupare sono soprattutto i giovani: in coincidenza con la riapertura delle scuole alla didattica in presenza, infatti, i contagi sono aumentati del 37% nella fascia d'età tra i 6 ed i 18 anni. Questo il dato più significativo del report pubblicato da Palazzo Santa Lucia in merito alla curva del contagio nel capoluogo partenopeo, che viene aggiornato settimanalmente: nelle ultime 4 settimane, vale a dire dall'11 gennaio al 7 febbraio, si sono registrati 15,6 casi ogni 10mila abitanti, contro gli 11,4 precedenti. Dati che coincidono con la riapertura delle scuole alla didattica in presenza, iniziata appunto l'11 gennaio.

Dal 1° agosto 2020 al 7 febbraio 2021, si sono registrati 42.456 casi nella sola città di Napoli, con il record giornaliero raggiunto il 6 novembre con oltre mille casi. Dopo un nuovo calo registrano a fine dicembre e proseguito all'inizio di gennaio, la crescita è ricominciata dal 25 gennaio, con un incremento del 10% dei casi rispetto alle due settimane precedenti. La situazione peggiore è quella delle Municipalità IX e X, ovvero nei quartieri di Pianura, Soccavo, Bagnoli e Furorigrotta, dove il dato del contagio è più alto rispetto alle altre municipalità. Dati che sono stati pubblicati da Palazzo San Giacomo e che sono frutto del team coordinato dal professor Giuseppe Signoriello (Unità di Statistica Medica, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”), da Simona Signoriello e Vittorio Simeon con la collaborazione dell'assessore del comune di Napoli Francesca Menna.