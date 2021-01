in foto: Il dottor Vincenzo Pio Comune, detto Enzo, pediatra e direttore

del Dipartimento Materno Infantile dell’ASL Napoli 2 Nord.

Morto all'età di 68 anni il dottor Vincenzo Pio Comune, per tutti Enzo Pio. Pediatra, Direttore del Dipartimento Materno Infantile dell'ASL Napoli 2 Nord e primario del reparto di pediatria del San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, è morto nelle scorse ore. A novembre 2020 aveva contratto la CoViD-19 ed era ricoverato da due mesi all'ospedale Cotugno di Napoli, dove era stato portato dopo un primo ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania.

In passato, il dottor Enzo Pio Comune aveva anche ricoperto incarichi istituzionali nell'ambito del consiglio comunale di Giugliano, dove era conosciutissimo soprattutto per la sua professione di medico. Il figlio Francesco (l'altro è Domenica) è attualmente consigliere comunale nella cittadina giuglianese la cui giunta è guidata dal sindaco Nicola Pirozzi. "La notizia della scomparsa di Enzo Pio è per noi tutti motivo di grande dolore", ha commentato Antonio D'Amore, direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord, "Come Direzione vogliamo che la generosità, la professionalità e la dedizione che Enzo Pio ha sempre mostrato nel suo lavoro continuino ad essere un faro per le giovani generazioni di medici, infermieri, operatori socio-sanitari", ha aggiunto il direttore generale, "e per questo, nei prossimi mesi realizzeremo iniziative che potranno ricordarlo in maniera duratura, con momenti di intitolazione che testimonino il suo impegno nella tutela dell’infanzia e della maternità", ha aggiunto ancora D'Amore, che poi ha espresso a nome di tutto il personale dell’ASL al cordoglio per la morte del dottor Comune.