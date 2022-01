Covid, multe fino a 5mila euro a chi non comunica la positività al sindaco nel Salernitano Multe fino a 5mila euro per chi non comunica di essere positivo al Covid19 ai sindaci di Roscigno e Postiglione, in provincia di Salerno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Multe fino a 5mila euro per chi non comunica di essere positivo al Covid19 ai sindaci di Roscigno e Postiglione, in provincia di Salerno. Lo prevedono due distinte ordinanze firmate dai rispettivi primi cittadini. L'ordinanza numero 1 del 24 gennaio firmata dal sindaco di Roscigno Pino Palmieri, e l'ordinanza numero 3 del 25 gennaio del sindaco di Postiglione, Carmine Cennamo. I sindaci affidano poi agli agenti della polizia locale il compito di effettuare i controlli. Il motivo della decisione sta nella mancata informazione da parte dell'Asl di Salerno dei casi positivi al Comune, in tempi, secondo i sindaci, ragionevoli.

"L'Asl non comunica i dati"

Le due ordinanze, pubblicate a distanza di un giorno l'una dall'altra, recano motivazioni e testi pressocché uguali. Ma quali sono le motivazioni di questa scelta? Il ragionamento parte dal presupposto dell'aumento dei contagi che si sta registrando in queste settimane. Oggi sono 12.135 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 83.290 tamponi con un tasso di positività del 14,56%.

Visto che l'Asl di Salerno, secondo i due sindaci, "non comunica tempestivamente la positività ai Comuni dei tamponi effettuati e considerata la necessità di salvaguardare la salute della popolazione e degli operatori ecologici", i sindaci ordinano ai propri concittadini "di comunicare loro positività o guarigione". Vengono poi forniti anche i numeri di cellulare dei primi cittadini. Pena multe da 500 a 5000 euro. Dei controlli sono incaricate le rispettive Polizie Municipali, che irrogheranno le sanzioni. Contro le due ordinanze i cittadini potranno comunque eventualmente fare ricorso al Tar, se lo riterranno opportuno.