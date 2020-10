Si registra purtroppo un nuovo decesso causato dal Coronavirus a Frattamaggiore, nella provincia di Napoli: a comunicarlo, con un video pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, è stato il sindaco Marco Antonio Del Prete. "Dobbiamo purtroppo registrare un secondo decesso avvenuto in ospedale – annuncia il primo cittadino -. Ai familiari va l'abbraccio virtuale mio e di tutta la comunità di Frattamaggiore". Si tratta, infatti, del secondo decesso causato dal Coronavirus avvenuto nella cittadina della provincia di Napoli nel giro di pochi giorni. Il sindaco ha comunicato anche la positività di altri nove cittadini di Frattamaggiore, e ha comunicato anche di aver avuto contatti telefonici con l'unico dei cittadini frattesi, risultato positivo nei giorni scorsi, che si trova attualmente ricoverato in ospedale, augurandogli una pronta guarigione.

Nel corso del video, il sindaco Del Prete ha comunicato anche aggiornamenti sulla questione delle scuole del territorio, in risposta alle tante domande che gli vengono rivolte sull'apertura o meno degli istituti scolastici. "In questi giorni incontrerà i dirigenti degli istituti scolastici per fare il punto della situazione" ha detto il primo cittadino. Il sindaco, inoltre, ha comunicato anche che la Casa Comunale continuerà a rimanere chiusa, dal momento che uno dei dipendenti comunali è risultato positivo al tampone. "Ho ritenuto opportuno e prudente, oltre alla sanificazione straordinaria dei locali già effettuata, praticare i tamponi anche a tutti gli altri dipendenti, visto che per la Casa Comunale quotidianamente transitano molte persone".