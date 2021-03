in foto: Carmine e Maddalena, la coppia uccisa dal Covid nel giro di 24 ore.

Marito e moglie uccisi dal Coronavirus ad appena 24 ore di distanza l'una dall'altro. Una tragedia familiare, quella registrata a Castellammare di Stabia, che lascia attoniti e sgomenti parenti e amici di Carmine e Maddalena, sposati da più di 50 anni e che per un atroce scherzo del destino se ne sono andati praticamente assieme, stroncati dalle conseguenze dell'infezione da Covid-19 che nella sola Campania ha ucciso in un anno più di 4.500 persone.

Carmine Gagliardi, portiere in pensione, si è spento nelle scorse ore, quando il suo cuore si è arreso al Coronavirus. Poche ore dopo è toccato alla moglie Maddalena, morta all'interno dell'ala Covid dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove era stata trasferita dagli operatori del 118 e dove i medici hanno tentato fino all'ultimo di salvarla. Entrambi 80enni e compagni di vita da oltre cinquant'anni, sono così morti praticamente assieme, nel giro di ventiquattro ore. Entrambi di Castellammare di Stabia, fanno così tristemente parte delle 73 vittime del Coronavirus in città, che sta facendo registrare numeri sempre più alti in questa piena seconda ondata. In città si contano oltre duemila casi attivi, e sempre più frequentemente si tratta di giovani e talvolta perfino di bambini in tenera età. Da qui la decisione del sindaco Gaetano Cimmino a "rinforzare" le misure anche per la zona rossa nella propria città: tra queste, il coprifuoco per tutti alle 20 e per gli under-24 ulteriormente anticipato alle 18. Misure condivise anche dalle vicine città di Gragnano e Santa Maria La Carità, di fatto incastonate nel tessuto urbano stabiese.