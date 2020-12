Continua a scendere la curva del contagio di Coronavirus in provincia di Caserta: sono solo 129 i nuovi casi riscontrati a fronte di 2.216 tamponi analizzati. Dimezzato rispetto a due settimane fa il tasso di positività: oggi è stato del 5,82%, un dato basso come non si registrava da tempo e forse insperato considerando che appena un mese fa era arrivato a sfiorare il 30%, come neanche in Lombardia. Calano ancora i casi attualmente positivi, ormai appena poco più di 6mila nell'intera provincia casertana.

I dati parlano di 6.070 positivi attuali in tutta la provincia, con un saldo negativo di 99 rispetto a 24 ore fa. Aumentano infatti i guariti nell'ultima giornata: sono 226, che portano il totale da inizio pandemia a 27.363 persone guarite dall'infezione da CoViD-19 nel Casertano. Sono invece 360 i decessi registrati finora, due dei quali nelle ultime 24 ore. Complessivamente, sono 33.793 i casi totali nella provincia di Caserta da inizio pandemia, emersi dalle analisi di 252.015 tamponi complessivi. Il tasso di positività complessivo è dunque del 13,40% da inizio pandemia.

Calano anche i contagi nelle singole città: Aversa resta la città più colpita in assoluto nel Casertano (2.502 casi da inizio pandemia e 31 morti), ma gli oltre 1.100 positivi di qualche settimana fa sono un ricordo. Oggi la cittadina normanna conta 432 casi attivi, davanti a Marcianise con 413 casi. Resta a tre cifre il contagio nelle città di Caserta (326), Maddaloni (285), Santa Maria Capua Vetere (218), San Felice a Cancello (192), Orta di Atella (183), Sessa Aurunca (182), Castel Volturno (179), Casal di Principe (178), Maddaloni (155), Santa Maria a Vico (146), Capodrise (129), Trentola Ducenta (115), Capua (109) e Sant'Arpino (105). Nell'Alto Matese, il contagio resta invece basso, con alcuni comuni a quota zero (Fontegreca e Letino) ed altri che non comunque arrivano neppure a quota dieci.