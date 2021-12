Covid, in Campania fatte 9 milioni di vaccinazioni: sono 750mila le terze dosi Raggiunto il traguardo delle 9 milioni di dosi di vaccino somministrate, tra cui 3,8 milioni di seconde dosi. Sono 750mila le terze dosi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In Campania raggiunto il traguardo delle 9 milioni di dosi di vaccino somministrate. Circa 750 mila persone hanno già ricevuto la terza dose, secondo i dati dell'Unità di Crisi per l'emergenza Coronavirus, aggiornati ad oggi, domenica 5 dicembre 2021. I dati delle vaccinazioni evidenziano che in Campania sono state 9 milioni le dosi somministrate, di queste 4.352.380 sono prime dosi somministrate e 3.875.389 le seconde dosi, mentre sono 749.851 le persone che hanno ricevuto anche la terza dose.

La campagna di vaccinazione contro il Coronavirus prosegue senza sosta. La Regione ha programmato per giovedì 16 dicembre il Vaccine Day delle vaccinazioni per i bambini tra i 5 e gli 11 anni, che potranno recarsi accompagnati dai loro genitori presso tutti gli hub vaccinali, i distretti Asl e in alcune scuole per ricevere la somministrazione. Sono 388mila i bambini nella fascia d'età interessata che potranno ricevere la dose di vaccino anti-Covid19. Saranno somministrati i vaccini della Pfizer.

Dal giorno dopo riprenderanno le vaccinazioni anche per tutti gli altri cittadini. Dal 22 dicembre al 10 gennaio, nei giorni delle vacanze natalizie per le scuole, anche gli istituti scolastici potranno su indicazione dei propri dirigenti, partecipare direttamente alle vaccinazioni pediatriche. Già da stanotte è possibile aderire alle vaccinazioni pediatriche allo stesso link già attivo della Regione. Si tratta di una adesione non vincolante. Anche per questo tipo di vaccinazione non vi sarà bisogno di prenotazioni. Basterà presentarsi nei punti vaccinali dedicati, dove è stata prevista una netta separazione tra percorsi riservati ai bambini e percorsi per tutti gli altri cittadini.