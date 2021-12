Covid, in Campania no all’asporto da bar e ristoranti. A Napoli piazze chiuse da oggi 23 dicembre Scattano oggi, 23 dicembre 2021, le ordinanze anti-Covid di Natale e Capodanno: vietati aperitivi all’aperto e l’asporto di cibi e bevande da bar e ristoranti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scattano oggi, 23 dicembre 2021, le ordinanze anti-Covid19 per Natale e Capodanno che vietano aperitivi all'aperto e l'asporto di cibi e bevande a Napoli e in Campania, firmate dal sindaco Gaetano Manfredi e dal governatore Vincenzo De Luca. In tutta la regione ci sarà anche l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, in particolari zone a rischio assembramento, come i Lungomare e le piazze del centro storico. Nel capoluogo partenopeo sono state individuate 31 piazze, tra Chiaia e il centro storico, che saranno chiuse in caso di assembramenti. I provvedimenti saranno in vigore fino al 1 gennaio 2022 e sono stati emanati per contrastare la pandemia del Coronavirus, soprattutto alla luce degli aumenti dei contagi dalla variante Omicron.

Le ordinanze regionali

Il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha firmato due ordinanze negli scorsi giorni: la 27 del 15 dicembre, che vieta gli aperitivi all'aperto. Resta l'obbligo di indossare le mascherine all’aperto nei luoghi affollati, mentre viene reintrodotto il divieto di consumo di cibo e bevande nei pressi di bar o piazze. La seconda ordinanza numero 28 del 19 dicembre, vieta invece le feste al chiuso nel periodo pre natalizio e prima di Capodanno. È comunque consentito consumare bevande e cibi seduti al ristorante e negli altri locali, purché muniti di green pass.

I divieti a Napoli

A Napoli, invece, il sindaco Gaetano Manfredi il 17 dicembre ha firmato un'ordinanza anti-movida di Natale e Capodanno: 31 piazze e strade nella zona del centro storico, come piazza Bellini, e dei baretti a Chiaia saranno chiuse in caso di assembramenti, da oggi, 23 dicembre, al 1 gennaio 2022. Stop alla vendita di bevande nei contenitori rigidi la Vigilia di Natale, il 24 dicembre, e l'ultimo dell'anno, il 31 dicembre.

Tutte le regole e i divieti in vigore da oggi 23 dicembre 2021 al 1 gennaio 2022.