Covid, era stata data morta per errore due giorni fa: non ce l’ha fatta Agnese Grimaldi Non ce l’ha fatta Agnese Grimaldi, ricoverata per Covid da 5 giorni. Due giorni fa, lo stesso ospedale aveva annunciato per errore il suo decesso ai familiari.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Non ce l'ha fatta Agnese Grimaldi, la donna di 52 anni ricoverata al Covid Hospital di Maddaloni: dopo una dura lotta contro i sintomi gravi del Coronavirus, alla fine il suo cuore ha smesso di battere questa mattina. A dare la notizia del decesso è stata la sorella Ginetta: "Ti porterò sempre nel mio cuore vita mia". La notizia del suo decesso ha gettato nello sconforto oltre ai familiari anche tutta la comunità di Casal di Principe, dove viveva con la famiglia. Anche perché nei giorni scorsi il suo nome era finito nelle cronache anche per un clamoroso errore dell'ospedale di Maddaloni dove era ricoverata.

Agnese Grimaldi, infatti, era stata ricoverata lo scorso 18 gennaio per Covid e le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. La donna non era stata vaccinata, probabilmente per paura viste alcuni precedenti problemi di salute, ed ha finito per contrarre il virus nella sua forma più violenta. Il 19 gennaio, appena il giorno dopo, l'ospedale di Maddaloni aveva avvisato la famiglia del suo decesso, ed i familiari avevano preparato anche il funerale: ma dopo poche ore, il clamoroso dietrofront. Si era trattato infatti di un errore dell'ospedale, che aveva compiuto uno scambio di persona: la donna era sì grave, tanto da essere intubata e in condizioni critiche, ma viva. La vicenda era approdata anche in televisione, con i parenti ospitati in alcuni talk show. La speranza era che questa vicenda paradossale potesse in qualche modo essere di buon auspicio scaramantico per la donna, ma così non è stato: nelle prime ore di questa mattina, la donna si è spenta al Covid Hospital di Maddaloni, dopo meno di una settimana dal suo ricovero.