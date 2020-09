Si segnalano disagi, per quanto riguarda la giornata odierna, per gli utenti di Cumana e Circumflegrea, due delle linee ferroviarie gestite dall'Eav, società del trasporto pubblico partecipata della Regione Campania. Come segnalato a Fanpage.it da un lettore, nonché utente, oggi sono state saltate alcune corse: questo ha comportato il sovraffollamento dei treni successivi, e dunque il mancato rispetto delle norme di distanziamento anti-Covid. "Con il salto delle corse si viaggia tutti appassionatamente vicini vicini… In tempo di Coronavirus, e la paura si manifesta tra lagnanze e preghiere" scrive il lettore. L'uomo segnala anche problemi di comunicazione per quanto riguarda gli addetti alle stazioni: "Alla stazione di Quarto – scrive – hanno fatto salire i viaggiatori su un treno ma diretto nella direzione opposta, a Licola anziché a Montesanto, senza comunicare la successiva variazione, e gli stessi si son ‘salvati' solo grazie al passaparola di altri viaggiatori che si son dovuti informare direttamente dal Capostazione".

I problemi di oggi si accompagnano a quelli che si sono verificati, su entrambe le linee, nei giorni scorsi: il 27 settembre, il servizio è stato interrotto a causa del maltempo che ha flagellato la Campania, mentre ieri, lunedì 28 settembre, un improvviso sciopero di 4 ore ha bloccato il servizio nella fascia serale. "Durante la campagna elettorale il servizio della linea Cumana e Circumflegrea ha funzionato regolarmente ma, a giochi fatti ed a poltrone assegnate, i pendolari ritornano al loro incerto destino quotidiano" scrive ancora il lettore, come detto tra gli utenti che si ritrovano ad avere a che fare con questi disagi.