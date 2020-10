Nelle ultime ore a Napoli città ci sono stati 409 nuovi positivi, di cui 96 emersi dalle analisi effettuate nei laboratori privati; complessivamente sono stati processati 2.370 tamponi, con una percentuale di positivi che è quindi del 17,68%. I dati sono quelli del resoconto dell'Asl Napoli 1, che fotografa la situazione alla mezzanotte del 20 ottobre 2020. Nel resoconto viene indicato il totale di 830 nuovi positivi, dei quali 409 di competenza dell'Asl Napoli 1 Centro, 363 di competenza di una Asl diversa e 58 già positivi e presi in carico dell'Asl Napoli 1 Centro.

Dei 409 nuovi tamponi positivi, 96 sono stati processati nei laboratori privati su richiesta del servizio sanitario regionale e di questi 83 sono asintomatici e 13 sintomatici; 189 sono stati eseguiti da USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziali) e riguardano contatti stretti di positivi; altri 118 positivi sono stati sottoposti ai tamponi da USCA su richiesta dei medici di medicina generale e, di questi, 92 sono paucisintomatici e 26 sono sintomatici; infine, gli ultimi 6 tamponi risultati positivi arrivano da screening sierologico privato.

Il riepilogo dell'Asl Napoli 1 Centro menziona poi 1 guarito nelle ultime 24 ore, 11 ricoverati in ospedale, 1 in Terapia Intensiva, 3 deceduti e 389 persone sottoposte all'isolamento domiciliare. I Covid Center cittadini risultano pieni: al Covid Center dell'Ospedale del Mare risultano 6 persone in Terapia Intensiva e 30 in degenza, con nessuna variazione rispetto al giorno precedente e con tutti i posti disponibili occupati; in quello del Loreto Mare sono occupati tutti i 40 posti di degenza attivi (con nessuna variazione rispetto al giorno precedente).

A Napoli città 8.748 contagiati

Complessivamente, alla mezzanotte del 20 ottobre, a Napoli città si contano 8.748 positivi e 2.377 guariti. Gli asintomatici sono 608, i ricoverati in ospedale sono 190 di cui 16 in Terapia Intensiva; in isolamento domiciliare ci sono 6.011 persone e risultano 171 deceduti. I contatti diretti non positivi sono infine 6.421, sottoposti all'isolamento fiduciario.

Il bollettino del Comune di Napoli: 717 casi in due giorni

Il Comune di Napoli ha diffuso il bollettino di oggi, 21 ottobre 2020. Gli attualmente positivi in città sono 6.202, dei quali 187 ricoverati in ospedale (e di questi ultimi 16 in Terapia Intensiva) e 6.015 in isolamento domiciliare fiduciario. I guariti complessivamente sono 2.377 e i deceduti 171. Il numero complessivo dei contagiati dall'inizio della pandemia discosta leggermente dai dati forniti dall'Asl: per il bollettino dei Comune di Napoli sono 8.750, ovvero due in più; la differenza spesso è dovuta da una errata attribuzione della residenza al momento del ricovero. Rispetto a lunedì 19 ottobre, si legge nella grafica, infine, a Napoli città si contano 717 casi in più. Il prossimo bollettino verrà diffuso venerdì 23 ottobre.