Chiuse tutte le scuole di Nocera Superiore: troppi i contagi di Coronavirus emersi dallo screening del personale docente e non docente effettuato nei giorni scorsi, considerando anche i dati sono parzialmente incompleti perché mancano anche una parte degli esiti, che arriverà nelle prossime ore. Ma quanto basta per correre ai ripari: il sindaco di Nocera Superiore ha sospeso il ritorno alla didattica in presenza a partire da oggi, lunedì 25 gennaio, giorno in cui avrebbero dovuto riaprire anche le scuole medie, come nel resto della regione. Le scuole resteranno chiuse fino al 30 gennaio.

in foto: Lo screening in corso nei giorni scorsi all’istituto Fresa Pascoli di Nocera Superiore.

Ed invece, è arrivata la serrata per tutte, compresi asili ed elementari: si continuerà con la didattica a distanza, in attesa di capire i dati effettivi del contagio e poter riaprire i plessi scolastici con la maggior sicurezza possibile. Ad annunciare la chiusura è stato lo stesso sindaco di Nocera Superiore, con un messaggio video ai suoi concittadini nella serata di domenica 24 gennaio. "Purtroppo poche ore fa è pervenuta la notizia di qualche caso positivo tra gli screening effettuati venerdì tra docenti e personale scolastico", ha spiegato il sindaco Giovanni Maria Cuofano, "Per questo ho ritenuto doveroso rinviare la partenza della didattica in presenza. Una scelta molto difficile, ma purtroppo in seguito a questi esiti, con altri ancora non arrivati, mi sento in dovere per tutelare la salute pubblica di rinviare il ritorno a scuola. Mi rendo conto dei problemi per genitori e studenti, ma ho il dovere in questo momento preservare la salute di tutti. Valuteremo in settimana l'andamento delle cose ed in base a questi esiti prenderemo le nostre decisioni. Oggi non possiamo permetterci che il rientro a scuola porti ad un aumento dei contagi", ha concluso Cuofano. Le scuole, che erano già state chiuse nei giorni scorsi proprio a scopo precauzionale e per consentire gli screening sui docenti e non docenti, resteranno ulteriormente chiuse fino al 30 gennaio. Qui l'ordinanza completa del sindaco Cuofano.