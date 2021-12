Covid, casi in aumento in Campania, nell’ultima settimana quasi 9mila positivi: i dati Gimbe Il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe indica quasi 9mila positivi in Campania nell’ultima settimana presa in esame, quella che va dall’8 al 14 dicembre.

A cura di Valerio Papadia

Come si evince ormai da qualche tempo anche dai bollettini quotidiani dell'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale, in Campania i casi di Covid-19 sono in aumento. Il trend negativo è confermato, purtroppo, anche dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe che, dall'inizio della pandemia, ne monitora l'andamento nelle regioni italiane: nell'ultima settimana presa in esame, quella che va dall'8 al 14 dicembre, in Campania sono stati 8.772 i nuovi casi, in aumento rispetto ai monitoraggi precedenti. L'incremento percentuale dei casi nell'ultima settimana, come riferisce la Fondazione Gimbe, è dell'1,8%, mentre l'incidenza – negli ultimi 14 giorni – è di 296 casi di positività al Covid-19 ogni 100mila abitanti.

In Campania ancora il 22,4% della popolazione non è vaccinato

Il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe mostra anche l'avanzamento della campagna vaccinale, in base ai dati del Ministero della Salute, aggiornati al 15 dicembre. Come si osserva dall'elaborazione del Gimbe, in Campania il 22,4% dei cittadini in età da vaccinazione non ha ancora ricevuto nemmeno una dose. Bassa la percentuale, per fortuna, di coloro che hanno ricevuto finora una sola dose, il 3,4%. La percentuale sale per coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazioni contro il Covid-19, vale a dire il 54,4%, mentre il 19,6% ha ricevuto anche la terza dose o il booster del vaccino.

Covid, in Campania vietati gli alcolici e le feste in piazza a Natale e Capodanno

Intanto, nel tentativo di arginare l'aumento dei contagi, il governatore campano Vincenzo De Luca ha emanato una nuova ordinanza, la numero 27 del 15 dicembre 2021, fatta ad hoc per le festività natalizie: dal 23 dicembre al 1° gennaio è vietato consumare alcolici, ma anche tutte le bevande ad esclusione dell'acqua, all'aperto. Vietate anche le feste in piazza, in tutta la regione, per la notte di San Silvestro, ovvero per il Capodanno.