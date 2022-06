Covid Campania, oggi 986 contagi e 2 morti: bollettino di lunedì 13 giugno 2022 Questi i dati relativi all’andamento della pandemia di Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Si registra una diminuzione dei nuovi casi di Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore: i nuovi contagi sono 986, ma diminuiscono anche i tamponi analizzati complessivamente, che sono 4.963 (suddivisi in 1.026 molecolari e 3.937 antigenici). Una flessione che si registra ogni lunedì, dal momento che i dati si riferiscono alla domenica precedente, giornata in cui si analizza un minor numero di tamponi e, di conseguenza, emergono meno casi. Dei nuovi contagi riscontrati, 43 sono emersi dall'analisi di tamponi molecolari, mentre gli altri 943 sono emersi dall'analisi di tamponi antigenici. Cresce notevolmente nelle ultime 24 ore il tasso di positività – rapporto tra tamponi positivi sul totale di quelli analizzati – che si attesta al 19,87%, mentre ieri era stato del 17,09%. Si registrano, inoltre, due morti: nessun decesso nelle ultime 48 ore, ma si tratta di decessi avvenuti in precedenza e registrati ieri.

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Per quanto riguarda i pazienti ricoverati, causa Covid-19, negli ospedali della Campania, si registra un aumento dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva, che sono 17, ovvero quattro in più rispetto a ieri. Diminuiscono, invece, i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria, che sono 290, ovvero cinque in meno rispetto a ieri. Ecco, di seguito, il report sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali regionali: