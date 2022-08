Covid Campania, oggi 903 contagi e 5 morti: bollettino di martedì 16 agosto 2022 Sono 903 i nuovi casi di Covid in Campania, altri 3 i morti. Lieve aumento dei ricoveri: +6 rispetto a ieri. Crollano i tamponi analizzati: appena 5mila.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 903 i nuovi casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, su 5.504 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi analizzati. A fronte di un crollo di tamponi, dovuto alla doppia concomitanza del fine settimana seguito da Ferragosto, non corrisponde un crollo analogo nel tasso di positività, che si attesta al 16,40% giornaliero. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino regionale. Di questi 903 nuovi casi, 55 sono emersi da 1.137 tamponi molecolari, mentre gli altri 848 sono risultati positivi a 4.367 tamponi antigenici rapidi.

Sono cinque i morti per Covid conteggiati nel nuovo bollettino: di questi, tre risalgono alle ultime 48 ore, mentre due sono stati inseriti solo ora ma erano deceduti in precedenza. In lieve aumento i ricoveri in ospedale: sono 459 le persone nei nosocomi campani per Covid, sei in più rispetto a ieri. Di questi 459 ricoverati, 23 sono ricoverati in terapia intensiva (uno in più rispetto a 24 ore fa), mentre 426 si trovano nei reparti di degenza ordinaria (cinque in più rispetto all'ultima rilevazione). Questo invece il report su posti letto ospedalieri tra occupati e liberi:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 23 (+1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 426 (+5)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata