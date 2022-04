Covid Campania, oggi 8.845 contagi e 10 morti: bollettino di venerdì 22 aprile 2022 Bollettino della Regione Campania del 22 aprile 2022: sono 8.845 i nuovi positivi al Coronavirus su 38.552 test, si registrano 10 morti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 8.845 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania (di cui 881 al tampone molecolare e 7.964 positivi all'antigenico) su 38.552 tamponi molecolari (8.217) e test antigenici (30.335), ossia tamponi rapidi, analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 22,94% – cioè il rapporto tra positivi e tamponi analizzati – leggermente più basso rispetto a quello registrato ieri del 20,69%, con 8.714 nuovi positivi Covid in Campania emersi dall'analisi di 42.103 tamponi.

Questi i dati dell'ultimo bollettino ordinario della Regione Campania per il Covid19 pubblicato oggi, venerdì 22 aprile 2022, e aggiornato alla mezzanotte di ieri, giovedì 21 aprile 2022, che tengono conto dell'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute. Si registrano anche 10 nuovi morti per Covid, di cui 7 nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrato ieri.

I posti letto in terapia intensiva su base regionale

La Campania dall'inizio di aprile ha diminuito ancora i posti letto di terapia intensiva disponibili da 610 a 581. Intanto, nel bollettino di oggi aumentano i ricoveri Covid19 in area medica negli ospedali della Campania e calano nei reparti di terapia intensiva. I posti occupati in terapia intensiva passano da 40 a 39 (-1) su 581 posti disponibili, mentre quelli nei reparti di degenza ordinaria passano da 731 a 737 (+6) su 3.160 posti letto disponibili tra ospedali Covid e offerta privata.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 581

Posti letto di terapia intensiva occupati: 39 (-1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 737 (+6)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.