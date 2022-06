Covid Campania, oggi 8.386 contagi e 4 morti: bollettino di mercoledì 29 giugno 2022 Sono 8.386 i nuovi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore: tasso di positività sopra al 30% per il terzo giorno consecutivo. Stabili i ricoveri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 8.386 i nuovi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore: ancora alta la percentuale di positività al Coronavirus in regione: dopo il 32,5% registrato ieri, oggi il tasso di positività è del 30,88%, ancora una volta sopra il trenta per cento giornaliero. I tamponi analizzati sono stati 27.153, tra molecolari ed antigenici rapidi. Dei nuovi 8.368 positivi a Covid, 536 sono emersi dalle analisi di 5.076 tamponi molecolari, mentre i restanti 7.850 sono risultati positivi dopo le analisi di 22.077 tamponi antigenici rapidi.

I dati sono contenuti nel bollettino ordinario pubblicato dal Ministero della Salute di oggi, mercoledì 29 giugno 2022. Quattro i nuovi decessi, di cui due nelle ultime 48 ore e altri due già deceduti nei giorni precedenti ma comunicati solo oggi. I decessi totali in Campania sono dunque 10.624 da inizio pandemia. Stabili invece i ricoveri: in Campania, dove tra lunedì e martedì si era registrato un clamoroso +50 nei ricoveri, oggi la variazione è minima: uno in meno rispetto al totale complessivo di ieri, che passa così da 444 a 443 ospedalizzati. Di questi, 25 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva (due in meno rispetto a ieri), mentre 417 sono ricoverate nei reparti di degenza ordinaria (uno in più rispetto alle scorse 24 ore). Tuttavia, gli ingressi in terapia intensiva sono stati tre nelle ultime 24 ore (al netto delle persone uscite, tra guariti, passaggi in degenza ordinaria e decessi).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Questo il report dei posti letto in Campania, così come comunicato dalla Regione: