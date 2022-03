Covid Campania, oggi 7.903 contagi e 2 morti: bollettino di sabato 19 marzo 2022 In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 7.903 positivi al Coronavirus (6.579 al test antigenico e 1.324 al tampone molecolare).

I contagi sono stabili, poco meno di 8mila al giorno (7.903, per la precisione) in Campania, a testimonianza del fatto che il Covid-19 non è finito anche se i numeri non sono minimamente paragonabili a quelli del marzo scorso e a quelli di due anni fa, grazie al provvidenziale vaccino. Oggi il bollettino diffuso dall'unità di crisi della Regione parla di una incidenza (rapporto fra tamponi e positivi individuati pari al 19,12% con 41.318 test effettuati (30.240 antigenici, effettuati in farmacia e in alcuni centri d'analisi e 11.078 tamponi molecolari per la ricerca del Sars-CoV2).

L'incidenza è in leggera flessione rispetto a ieri quando aveva rasentato il 20% attestandosi al 19,86%. Due le persone decedute, siamo a poco meno di 10.000 morti in Campania dall'inizio della pandemia, nel 2020.

Per quanto concerne i posti letto occupati, quelli di terapia intensiva sono 37 (-3 rispetto a ieri) mentre le degenze ordinarie occupate sono 588, dato in linea con quello di ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 631

Posti letto di terapia intensiva occupati: 37

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 588

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.