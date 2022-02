Covid Campania, oggi 7.362 contagi e 20 morti: bollettino di giovedì 10 febbraio 2022 Sono 7.362 i nuovi positivi in Campania a fronte di 56.503 tamponi analizzati. Altri 20 i decessi per Covid. In ospedale 1.350 persone, di cui 80 in intensiva.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 7.362 i nuovi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 56.503 tamponi analizzati nei laboratori regionali. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, nel consueto bollettino quotidiano sull'emergenza pandemica. Dei nuovi positivi, sono 1.761 quelli emersi dai tamponi molecolari (18.574) ed altri 5.601 da quelli antigenici rapidi (37.929). di cui:

Sono 20 invece i nuovi decessi: 14 di questi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre altri 6 risalgono ai giorni scorsi ma registrati soltanto nell'odierno bollettino. In calo la pressione sugli ospedali, dove ci sono al momento 1.350 persone ricoverate: in lieve aumento i ricoveri in terapia intensiva, che salgono ad 80, mentre i posti letto occupati in degenza ordinaria sono 1.270 in tutto. Questo il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 80

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.270

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto Vincenzo De Luca ha prorogato l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto almeno fino al 28 febbraio. La misura adottata dalla Campania potrebbe tuttavia essere seguita anche da altre regioni nei prossimi giorni. Campania che, finalmente, vede calare il numero di casi Covid-19: stando ai report della Fondazione Gimbe, nella settimana che va dal 2 all'8 febbraio il calo è stato del 19,9% complessivo. Resta tuttavia molto alto il numero dei morti, con la Campania ormai arrivata ad oltre 9.500 vittime da inizio pandemia.