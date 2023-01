Covid Campania, oggi 616 contagi e 0 morti: bollettino di martedì 24 gennaio 2023 In Campania stabile la situazione ospedaliera, in linea la percentuale di positività. I nuovi contagi sono 616. I dati del bollettino del 24 gennaio 2023.

A cura di Nico Falco

I nuovi contagi da coronavirus certificati in Campania sono 616, emersi dall'analisi di 10.058 test (tra antigenici e molecolari). Non si registrano ulteriori decessi. La situazione resta stabile sia per la percentuale di positività sia per quanto riguarda quella di occupazione degli ospedali. I dati aggiornati sono stati diffusi col bollettino quotidiano Covid della Regione Campania di oggi, 24 gennaio 2023.

La percentuale di positività, che oggi è del 6.12%, non si discosta troppo da quella del bollettino di ieri, 23 gennaio (5.11%, pari a 175 casi su 3.426 tamponi); il numero dei tamponi è triplicato perché, come sempre, i dati sono riferiti alle 23:59 del giorno precedente e nel fine settimana la quantità di test analizzati scende considerevolmente. Nel dettaglio, dei 616 nuovi contagi 40 sono stati accertati tramite tampone molecolare (1,9% di 2.097 test analizzati) e 576 con antigenico rapido (7,24% dei 7.961 analizzati).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Sul fronte dell'occupazione ospedaliera le differenze sono minime. In base all'ultimo report disponibile, in Terapia Intensiva sono ricoverate 19 persone (+3 rispetto all'aggiornamento precedente), con una occupazione che è quindi del 3,3% calcolata sui 575 posti letto di Rianimazione complessivamente presenti in Campania. In degenza ordinaria Covid, invece, il numero dei ricoverati passa da 276 a 272 (-4) e l'occupazione si attesta di conseguenza sull'8,61%, calcolata sul totale di 3.160 posti letto ordinari in regione tra strutture pubbliche e offerta privata.

