Covid Campania, oggi 6.971 contagi e 4 morti: bollettino di sabato 16 aprile 2022

Sono 6.971 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 37.878 test, 4 i decessi registrati nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania. Negli ospedali della regione sono ricoverati 35 pazienti Covid in terapia intensiva e 703 pazienti Covid in reparti di degenza.

Dunque il rapporto fra il totale dei tamponi (antigenici e molecolari) effettuati e il numero di positivi individuati è stabile: 18,4% rispetto al 18,7% fatto registrare ieri. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 35 (+2 su ieri) I posti letto di degenza occupati sono 703 (+4 rispetto a ieri).

Ieri il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta Facebook del venerdì, aveva avuto parole tutto sommato d'ottimismo:

