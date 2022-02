Covid Campania, oggi 6.116 contagi e 22 morti: bollettino di martedì 22 febbraio 2022 In Campania ci sono stati 6.116 nuovi casi di contagio, con altre 22 vittime. I dati del bollettino quotidiano Covid della Regione di oggi, 22 febbraio 2022.

A cura di Redazione Napoli

In Campania sono stati registrati altri 6.116 casi di contagio, emersi dall'analisi di 47.692 tamponi. Rispetto all'aggiornamento precedente ci sono altri 22 morti (7 decessi nelle ultime 48 ore e 15 avvenuti in precedenza ma registrati ieri). I dati contenuti nel bollettino quotidiano Covid dell'Unità di Crisi della Regione Campania di oggi, martedì 22 febbraio 2022.

Dal prospetto diffuso dalla Regione Campania si evince che, dei 6.116 nuovi casi, 5.147 sono risultati tali all'antigenico rapido (su 35.044 test) e 969 al molecolare (su 12.648 test complessivi). La percentuale di positivi sul totale di tamponi è del 12,82%, paragonabile a quella dei giorni scorsi (ieri era stata dell'11,67% e il 20 febbraio del 12,37%). Il numero totale dei casi registrati in Campania è di 1.186.106, emersi da 13.559.109 test (percentuale complessiva 8,75%); complessivamente, dall'inizio dell'epidemia, ci sono state 9.676 vittime.

In degenza ordinaria Covid risultano ricoverate 982 persone (-2 rispetto ai dati del bollettino di ieri), in Terapia Intensiva 58 (+3). Il tasso di occupazione dei posti letto è quindi del 22% per l'area non critica, calcolato sul numero di posti disponibili rilevato dal ministero della Salute, 4.476 (del 31,1% calcolato, invece, sui 3.160 indicati dalla Regione Campania); per la Terapia Intensiva il tasso è del 7,14% (calcolato sugli 812 complessivi indicati dalla Regione). Continua a calare, seppur gradatamente, il tasso di incidenza settimanale, che indica la velocità di propagazione del virus; coi dati di oggi è di 627 nuovi casi per 100mila abitanti (ieri era di 653,4), circa la metà rispetto al 1 febbraio, quando il tasso era stato di 1339,2.