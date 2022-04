Covid Campania, oggi 6.051 contagi e 9 morti: bollettino di sabato 30 aprile 2022 In Campania ci sono 6.051 nuovi positivi Covid e si registrano altri 9 decessi (in totale 10.283). I dati nel bollettino dell’Unità di Crisi di oggi, 30 aprile 2022.

In Campania ci sono 6.051 nuovi casi accertati Covid, emersi dall'analisi di 34.156 test (tra tamponi molecolari e antigenici rapidi); la percentuale di positività è del 17,7%, in lieve calo rispetto a quella registrata ieri (19,31%) e a quella di due giorni fa (18,73%). Si registrano altri 9 decessi (4 relativi alle ultime 48 ore e altri 5 morti in precedenza ma registrati ieri). I dati emergono dal bollettino di oggi dell'Unità di Crisi della Regione Campania di oggi, 30 aprile 2022.

Con i nuovi dati sale a 10.283 il numero delle vittime di Covid in Campania dall'inizio dell'epidemia. Dei 6.051 nuovi positivi, 5.417 sono risultati tali al tampone antigenico rapido (su 26.023 test analizzati) e 634 al molecolare (su 8.133 test analizzati). Sostanzialmente stabile la situazione degli ospedali confrontata con quella illustrata dal bollettino di ieri, 29 aprile: in degenza ordinaria Covid ci sono 727 persone ricoverate (+1 rispetto a ieri) su 3.160 posti disponibili (tra offerta pubblica e privata), con una percentuale di occupazione del 23%; in Terapia Intensiva ci sono 42 posti letto occupati (su 567 complessivamente disponibili), ovvero +2 rispetto a ieri e con una percentuale di occupazione del 7,4%. La situazione, come sempre per quanto riguarda i bollettini, è aggiornata alle 23:59 del giorno precedente.

Covid Campania, i posti letto occupati negli ospedali