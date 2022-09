Covid Campania, oggi 595 contagi e 10 morti: bollettino di lunedì 12 settembre 2022 In Campania ci sono altri 595 positivi Covid e si registrano ulteriori 10 decessi. I dati del bollettino di oggi, 12 settembre 2022.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 595 i nuovi positivi Covid-19 in Campania, emersi dall'analisi di 4.518 test (tra tamponi molecolari e antigenici rapidi). Si registra il decesso di altre 10 persone (3 nelle ultime 48 ore e altre 7 morte in precedenza ma registrate ieri). I dati contenuti nel bollettino Covid di oggi, lunedì 12 settembre 2022 (come sempre, fotografano la situazione alle 23:59 del giorno precedente).

In base all'ultimo aggiornamento, la percentuale di positività (ovvero il rapporto tra il numero dei positivi e quello dei test analizzati) è quindi del 13,17%, leggermente più alta di quella riscontrata nel bollettino di ieri (12,87%, corrispondente a 1.205 positivi su 9.360 test). Dei 595 nuovi positivi, 572 sono risultati tali all'antigenico rapido (su 3.512 test) e 23 al molecolare (su 1.006 test).

I posti letto in terapia intensiva su base regionale

Dal bollettino Covid odierno si evince un aumento nel numero di ricoverati nei reparti di degenza ordinaria, che passano dai 243 di ieri ai 271 di oggi (+28); l'occupazione è dell'8,57%, calcolata sul totale di 3.160 posti disponibili tra strutture pubbliche e offerta privata. Lieve aumento anche per quanto riguarda le Terapie Intensive, dove il numero dei ricoverati passa dai 12 di ieri ai 14 di oggi (pari al 2,43% dei 573 posti letto di Rianimazione complessivamente disponibili in regione).

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 14 (+2)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 271 (+28)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata