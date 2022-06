Covid Campania, oggi 5.908 contagi e 3 morti: bollettino di sabato 25 giugno 2022 In Campania sono 5.908 i nuovi casi Covid, con 3 nuovi decessi. Lo comunica la Regione Campania nel bollettino ordinario di oggi, 25 giugno 2022.

Sono 5.908 i nuovi casi Covid in Campania, su 21.569 test effettuati tra antigenici rapidi e molecolari. Si registra il decesso di altre 3 persone, tutte nelle ultime 48 ore, che portano a 10.609 il numero delle vittime dall'inizio dell'epidemia. Lo comunica la Regione, col bollettino ordinario di oggi, 25 giugno 2022; i dati, come sempre, sono relativi alle 23:59 di ieri. La percentuale di positività è del 27,39%, leggermente più bassa di quella riscontrata ieri (29,49%), quando c'erano stati 5.810 nuovi casi accertati su 19.849 tamponi.

Dei nuovi casi, 5.455 sono risultati tali all'antigenico rapido (su 16.607 test, percentuale del 32,85%) e 453 al molecolare (su 4.962 test, percentuale del 9,13%). Complessivamente i casi accertati in Campania sono 1.783.153, con 1.682.933 guariti. In base al prospetto nazionale diffuso oggi, gli ancora positivi sono 89.611, di cui 89.223 sono asintomatici o paucisintomatici e quindi in isolamento domiciliare fiduciario. In ospedale risultano ricoverate 388 persone; di queste, 368 sono in degenza ordinaria Covid (+30) e 20 in Terapia Intensiva (-1), portando quindi a percentuali di occupazione dei posti letto rispettivamente dell'11,65% (su 3.160 posti disponibili, tra strutture pubbliche e private) e del 3,49% (su 573 posti di Terapia Intensiva complessivamente disponibili in Campania).

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 20 (-1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 368 (+30)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata