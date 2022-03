Covid Campania, oggi 5.852 contagi e 11 morti: bollettino di martedì 8 marzo 2022 Bollettino Unità di Crisi della Campania dell’8 marzo 2022: sono 5.852 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 40.690 test, si registrano 11 morti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono 5.852 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania (di cui 917 al tampone molecolare e 4.935 positivi all'antigenico) su 40.690 tamponi molecolari (11.749) e test antigenici (28.941), ossia tamponi rapidi, analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 14,38% – cioè il rapporto tra positivi e tamponi analizzati – leggermente più basso rispetto a quello registrato ieri del 15,09%, con 1.948 nuovi positivi Covid in Campania emersi dall'analisi di 12.901 tamponi.

Questi i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Campania per l'emergenza Covid19 pubblicato oggi, martedì 8 marzo 2022, e aggiornato alla mezzanotte di ieri, lunedì 7 marzo 2022, che tengono conto dell'aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute. Si registrano anche 11 nuovi morti per Covid, dei quali 5 nelle ultime 48 ore e 6 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Ridotti i posti letto in terapia intensiva su base regionale

La Campania dall'inizio di marzo 2022 ha ridotto i posti letto di terapia intensiva disponibili da 636 a 631, riportando la cifra al valore che aveva prima dell'ondata di contagi di gennaio. Intanto, nel bollettino di oggi calano i ricoveri Covid19 in area medica negli ospedali della Campania e nei reparti di terapia intensiva. I posti occupati in terapia intensiva calano da 30 a 29 (-1) su 631 posti disponibili, mentre quelli nei reparti di degenza ordinaria scendono da 591 a 575 (-16) su 3.160 posti letto disponibili tra ospedali Covid e offerta privata.

Report dei posti letto Covid:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 631

Posti letto di terapia intensiva occupati: 29 (-1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 575 (-17)

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.