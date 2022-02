Covid Campania, oggi 5.615 contagi e 9 morti: bollettino di domenica 13 febbraio 2022 In Campania ci sono 5.615 nuovi casi Covid e si registrano altri 9 decessi. I dati del bollettino quotidiano ordinario dell’Unità di Crisi di oggi, 13 febbraio.

Sono 5.615 i nuovi positivi Covid in Campania, emersi dall'analisi di 46.240 tamponi, tra antigenici rapidi e molecolari Pcr; il totale dei casi accertati in Campania sale quindi a 1.139.843. Rispetto all'aggiornamento precedente si registrano altri 9 decessi (5 nelle ultime ore e 4 morti in precedenza ma registrati ieri), che portano a 9.519 il totale delle vittime dall'inizio dell'epidemia. Lo comunica la Regione Campania, col bollettino quotidiano Covid dell'Unità di Crisi di oggi, domenica 13 febbraio 2022.

I dati, come sempre, fotografano la situazione alle 23:59 del giorno prima. Nell'ultima sessione di analisi sono stati esaminati 46.240 tamponi, dei quali 3.895 antigenici rapidi e 15.345 molecolari; da questi sono emersi i 5.615 nuovi positivi (4.391 al rapido e 1.224 al molecolare). La percentuale di positività sul numero di tamponi è quindi del 12,14%, paragonabile a quella dei giorni scorsi (la media degli ultimi 7 giorni è del 12,20%).

Lieve aumento del numero dei ricoverati dopo 5 giorni di diminuzione: in degenza ordinaria ci sono 1.232 persone (+15 rispetto al bollettino di ieri), mentre in Terapia Intensiva i ricoverati sono 75 (+1). I dati portano a una percentuale di occupazione che è rispettivamente del 27,52% (su 4.476 posti potenzialmente disponibili, su base rilevazione del ministero della Salute) e del 9,24% (su 812 posti potenzialmente disponibili di Terapia Intensiva, totale indicato dalla Regione Campania). Gli ultimi dati disponibili portano il tasso di incidenza settimanale (l'indice che misura la velocità di propagazione) a 855,74 nuovi casi per 100mila abitanti (domenica scorsa era stato di 1144,38).