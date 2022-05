Covid Campania, oggi 5.341 contagi e 8 morti: bollettino di mercoledì 4 maggio 2022 Sono 5.341 i nuovi positivi a Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, tasso di positività al 16,45% giornaliero. Altri 8 decessi, in lieve calo i ricoveri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 5.341 i nuovi positivi a Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, emersi dopo le analisi di 32.463 tamponi tra molecolari e antigenici rapidi analizzati nei laboratori regionali: lo ha comunicato la Regione Campania, nel consueto bollettino quotidiano. Dei nuovi 5.341 casi, 607 sono emersi dalle analisi di 8.103 tamponi molecolari, mentre gli altri 4.734 sono risultati positivi da 24.360 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività è dunque in leggero calo, e si attesta al 16,45% giornaliero in Campania.

Sono invece otto i nuovi decessi per Covid registrati nell'ultimo bollettino: cinque di questi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre altri 3 sono deceduti in precedenza ma registrati ieri. In lieve calo i ricoveri negli ospedali nelle ultime 24 ore: secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione Campania, sono 755 le persone ricoverate nei reparti Covid dei nosocomi della Campania, undici in meno rispetto a ieri. Di queste, 42 sono le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva (due in meno rispetto alle 24 ore precedenti), mentre altri 713 pazienti sono ricoverati nei reparti di degenza ordinaria (nove in meno rispetto all'ultima rilevazione). Questo invece il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 567

Posti letto di terapia intensiva occupati: 42 (-2)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 713 (-9)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Resta aperta inoltre l'ipotesi di estensione dell'obbligo all'uso delle mascherine: la Regione Campania starebbe studiando come emanare ordinanze in tal senso dal momento che lo stato di emergenza risulta terminato a livello nazionale. In ogni caso, se ne parlerà dopo il 15 giugno.