Covid Campania, oggi 5.190 contagi e 3 morti: bollettino di domenica 13 marzo 2022 In Campania ci sono 5.190 nuovi positivi (su 30.104 tamponi) e si registrano altri 3 decessi. I dati nel bollettino Covid di oggi, 13 marzo 2022.

In Campania, con 5.190 nuovi positivi, sale a 1.261.131 il numero di casi Covid registrati dall'inizio dell'epidemia. I nuovi dati sono diffusi nel bollettino quotidiano Covid dell'Unità di Crisi della Regione Campania di oggi, 13 marzo 2022. Dall'aggiornamento si evince una percentuale di positività del 17,24% (ieri era stata dal 15,94%), su un totale di 30.104 test effettuati (di cui 20.920 antigenici rapidi e 9.184 molecolari).

Dei 5.190 nuovi positivi, 4.310 sono risultati tali all'antigenico rapido e 880 al tampone molecolare. Si registrano 3 nuovi decessi (uno nelle ultime 48 ore e altri 2 avvenuti in precedenza ma registrati ieri) che portano il totale dei morti in Campania a 9.879. Sul fronte delle occupazioni degli ospedali, si rileva un lieve aumento dei ricoverati. In degenza ordinaria Covid ci sono 557 persone (+13 rispetto a quanto riportato nel bollettino di ieri, 12 marzo), in Terapia Intensiva 32 (+4).

Covid Campania, il tasso di occupazione degli ospedali

La percentuale di occupazione degli ospedali è quindi del 13,23% per la degenza ordinaria e del 3,94 per la Rianimazione (calcolate sui dati del ministero dell'Interno, dai Agenas, che individuano in Campania rispettivamente 4.211 complessivi in degenza ordinaria e il totale potenziale di 812 posti letto di Terapia Intensiva). In base ai dati forniti dalla Regione, invece, la percentuale di occupazione è del 17,63 per la degenza ordinaria (su 3.160 posti, tra offerta pubblica e privata) e del 5,07% per la Rianimazione (su 631 posti complessivi).

Il tasso di incidenza settimanale, che indica la velocità di propagazione del virus in un lasso di tempo predefinito, coi dati di oggi è di 576,01 nuovi positivi per 100mila abitanti (ieri era stato di 544,85).