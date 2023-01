Covid Campania, oggi 358 contagi e 4 morti: bollettino di sabato 28 gennaio 2023 Aumenta il tasso di incidenza Covid in Campania, così come i ricoverati in terapia intensiva. I dati dell’ultimo bollettino comunicato dalla Regione Campania.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il bollettino Coronavirus della Campania

Sono 358 i nuovi casi positivi a Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 6.074 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi. Lo ha comunicato la Regione Campania, nel consueto bollettino giornaliero sull'andamento pandemico in regione. Ancora in aumento il tasso di positività che passa dal 5,06% di ieri al 5,89% di oggi, sabato 23 gennaio. Dei nuovi casi positivi, 30 sono emersi dalle analisi di 1.440 tamponi molecolari analizzati nei laboratori regionali, mentre i restanti 328 sono stati scoperti dalle analisi di 4.634 tamponi antigenici rapidi esaminati nell'arco delle ultime 24 ore.

Sono quattro i nuovi deceduti per Covid, nessuno dei quali nelle ultime 48 ore: si tratta di quattro decessi avvenuti in precedenza e registrati soltanto oggi. Lieve flessione dei ricoverati, che ad oggi sono 294 (appena ventiquattro ore fa erano 305, dunque undici in meno). Nel dettaglio, però, sono in aumento i ricoveri in terapia intensiva, che passano dai 17 di ieri ai 20 di oggi (+3 rispetto alla precedente rilevazione), mentre scendo i posti letto occupati nei reparti di degenza ordinaria, che passano da 288 a 274 (-14 rispetto a 24 ore fa). Questo, infine, il report posti letto occupati e disponibili su base regionale, come comunicato da Palazzo Santa Lucia nel comunicato di quest'oggi:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 20 (+3)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 274 (-14)

* Posti Letto Covid e Offerta Privata