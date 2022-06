Covid Campania, oggi 3383 contagi e 3 morti: bollettino di sabato 18 giugno 2022 Sono 3.383 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore: nel bollettino della giornata di oggi, sabato 18 giugno, sono stati registrati anche 3 morti.

Nella giornata di oggi, sabato 18 giugno 2022, come ha comunicato la regione Campania con una nota sul suo bollettino ordinario riguardante il coronavirus aggiornato alle 23.59 di ieri, venerdì 17 giugno, sono state registrate 3383 persone positive al virus del covid 19. Rispetto al numero registrato nella giornata di ieri, di 3288 persone infette, si contano 95 casi positivi in più. Fra i pazienti che risultano contagiati oggi, 3142 hanno scoperto di essere positivi dopo aver effettuato un tampone antigenico, mentre 241 dopo averne svolto uno molecolare.

I test effettuati in totale, però, sono stati molti di più: 14.138 totali, di cui 10.851 antigenici e 3.287 molecolari. Oggi si sono registrati, inoltre, 3 decessi avvenuti, però, nelle ultime 48 ore: 8 persone erano decedute in precedenza, ma sono già state registrate con il bollettino di ieri.

La situazione negli ospedali

Come di consueto, la Regione Campania aggiunge nel suo bollettino anche il report con l'elenco dei dati ospedalieri sui posti letto all'interno degli ospedali: sia di quelli già occupati da malati di coronavirus, che di quelli disponibili.

Nelle terapie intensive degli ospedali della regione Campania, si contano oggi 575 posti letto disponibili, mentre ne risultano occupati 15. Nei reparti ordinari (quindi non in terapia intensiva), si contano invece 288 posti letto di degenza occupati. I posti letto di degenza disponibili sono, invece, 3160 posti letto di degenza: per fornire questo dato, infine, la regione Campania specifica di aver preso in considerazione sia i posti letto Covid che quelli forniti dall'offerta privata.