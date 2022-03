Covid Campania, oggi 3.421 contagi e 2 morti: bollettino di domenica 6 marzo 2022 Oggi domenica 6 marzo nella regione Campania si registrano 3421 positivi al Covid-9, 2669 al test antigenico e 752 al tampone molecolare su 24916 test effettuati.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, domenica 6 marzo 2022, si aggiungono 3.421 nuovi pazienti positivi al coronavirus, circa 445 in meno rispetto a ieri. Di questi nuovi contagiati, 2669 sono risultati positivi dopo essere stati sottoposti al test antigenico, mentre 752 dopo il tampone molecolare: in totale sono stati effettuati 24.916 test di cui 16.054 sono tamponi veloci e 8.862 molecolari. Nelle ultime 48 ore, invece, è stata registrata la morte di 2 persone, uno dei quali è morto in precedenza, ma è stato calcolato soltanto nella giornata di ieri. Tutti i dati raccolti, infine, tengono conto dell'Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Posti letto occupati nelle strutture ospedaliere campane

Molti dei pazienti affetti dall'infezione di Covid -19, inoltre, si trovano ricoverati nelle strutture ospedaliere della Regione Campania. Secondo il report dei posti letto su base regionale, che analizza i posti letto Covid e Offerta privata, restano disponibili 636 posti letto nelle terapie intensive della regione e 3160 di degenza: risultano, invece, occupate dai pazienti 30 postazioni di terapia intensiva e 608 posti letto nei reparti ordinari delle strutture. I posti letto occupati all'interno dei reparti di terapia intensiva, rispetto al numero comunicato nella giornata di ieri, sabato 5 marzo 2022, sono 4 in meno, mentre quelli occupati nei reparti ordinari, di degenza, sempre rispetto a quelli registrati nella giornata di ieri, sono 40 in meno.

Continuano le vaccinazioni nella regione Campania

Come ha fatto sapere con una nota la Regione Campania, complessivamente sono state effettuate 4.705.405 vaccinazioni con prima dose, 4.206.240 con seconda dose e 3.416.827 con terza dose. A partire dalla giornata di domani, lunedì 7 marzo 2022, infine, sarà attivo anche un nuovo hub vaccinale destinato alle persone profughe in fuga dall'Ucraina, nello spazio esterno del Residence dell'Ospedale del Mare a Napoli.