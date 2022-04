Covid Campania, oggi 3.250 contagi e 20 morti: bollettino di martedì 19 aprile 2022 Sono 3.250 i nuovi positivi a Covid in Campania, ma con meno tamponi. Tasso di positività sopra il 23% e altri 20 morti, salgono anche i ricoveri in ospedale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 3.250 i nuovi casi di coronavirus in Campania, a fronte di 14.021 tamponi tra molecolari ed antigenici analizzati nelle ultime 48 ore in Campania. Tamponi al ribasso come di consueto trattandosi della prima rilevazione dopo un fine settimana, per di più coinciso con due festività come Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Il tasso di percentuale passa così al 23,17% e dunque in netto aumento rispetto agli ultimi giorni: dato, come detto, dovuto anche al minor numero di tamponi analizzato in queste ore. Dei 3.250 nuovi casi positivi, 163 sono emersi dalle analisi di 1.972 tamponi molecolari, mentre gli altri 3.087 sono risultati positivi da 12.049 tamponi antigenici rapidi. La Campania si conferma così la terza regione d'Italia per numero di casi totali da inizio pandemia (dietro Lombardia e Veneto) ed è attualmente la regione con più casi attualmente positivi d'Italia, con oltre 160mila casi.

Sono venti i nuovi decessi dovuti a Covid-19 in Campania: di questi, dieci sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre altri dieci erano avvenuti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Aumenta il tasso di occupazione dei posti letto per i pazienti Covid in Campania, che passano da 726 a 743 (+17) in 24 ore. In terapia intensiva si passa da 38 posti letto occupati a 45 (+7), mentre nei posti letto di degenza ordinaria si passa da 688 a 698 (+10). Questo invece il report dei posti letto in Campania, tra disponibili ed occupati: