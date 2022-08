Covid Campania, oggi 3.053 contagi e 10 morti: bollettino di martedì 30 agosto 2022 In Campania 3.053 nuovi positivi Covid su 16.412 test (18,60%). Si registra il decesso di altre 10 persone. I dati del bollettino di oggi, 30 agosto 2022.

I nuovi positivi Covid in Campania sono 3.053, su 16.412 test effettuati: il rapporto tra i contagi e i tamponi analizzati porta a una percentuale del 18,60%, leggermente più alta rispetto a quella registrata col bollettino di ieri (16,37%, pari a 735 contagi su 4.488 test). Rispetto all'aggiornamento precedente, si registrano altri 10 decessi (di cui 3 nelle ultime 48 ore e 7 avvenuti in precedenza ma registrati ieri) che portano il numero delle vittime in regione a 11.086 dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020. I nuovi dati contenuti nel bollettino ordinario Covid19 di oggi, martedì 30 agosto 2022.

Dei nuovi positivi, 2.934 sono risultati tali all'antigenico rapido (su 13.550 test, pari al 21,65%) e 119 al tampone molecolare (su 2.862 test, pari al 4,16%). Relativamente ai posti letto, si osserva un calo per quanto riguarda i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria Covid, che sono passati dai 306 di ieri ai 291 di oggi (-15), corrispondenti al 9,21% dei posti complessivamente disponibili in Campania (tra strutture pubbliche e offerta privata). Di contro, aumentano i ricoverati in Terapia Intensiva: in base all'ultimo report (aggiornato, come sempre, alle 23:59 del giorno precedente) ci sono 12 ricoverati, uno in più rispetto al bollettino di ieri e corrispondenti al 2,09% dei 575 posti di Rianimazione disponibili in regione.

Report posti letto Covid su base regionale in Campania