Covid Campania, oggi 3.035 contagi e 29 morti: bollettino di lunedì 14 febbraio 2022 Altri 3.035 nuovi casi di positività al Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Salgono ancora i decessi: +29, da inizio pandemia sono 9.548 le vittime campane.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 3.035 i nuovi casi positivi a Covid nelle ultime 24 ore in Campania, a fronte di 24.647 tamponi analizzati (tra molecolari ed antigenici rapidi): lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Campania. Il tasso di positività è così del 12,31% giornaliero. Dei nuovi casi di positività, 749 sono emersi a fronte di 8.721 tamponi molecolari, mentre i restanti 2.286 provengono da 15.926 tamponi rapidi antigenici.

Sono invece 29 i nuovi decessi per Covid: di questi, 18 risalgono alle ultime 48 ore, mentre altri 11 erano avvenuti in precedenza ma sono stati registrati soltanto ieri. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 9.548 nella sola Campania: bilancio che si avvicina tragicamente a quota 10mila morti in regione, numeri che sembravano impensabile dopo la prima ondata di Covid, e che solo la massiccia vaccinazione ha evitato potesse aumentare ulteriormente. Calano ancora i ricoveri in ospedale: 1.286 i pazienti nei Covid Center regionali, di cui 73 in terapia intensiva e 1.213 nei reparti di degenza ordinaria. Questo il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 73

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.213

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto ieri, intervenuto su RaiTre nel programma "Che tempo che fa" di Fabio Fazio, Vincenzo De Luca ha rivendicato con orgoglio la proroga di due settimane all'utilizzo della mascherina anche all'aperto. "Un atto di responsabilità, non un grande sacrificio: attendiamo che la curva si raffreddi ulteriormente".