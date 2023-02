Covid Campania, oggi 299 contagi e 0 morti: bollettino di domenica 5 febbraio 2023 Stabili i contagi da Covid in Campania, nessuna vittima nelle ultime 24 ore ma tasso di incidenza alto. Lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva.

Sono 299 i nuovi casi positivi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Nessun nuovo decesso, ma lieve aumento dei ricoveri. Questi i dati che ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano. Sono stati 5.232 i tamponi analizzati tra molecolari ed antigenici rapidi. Il tasso di incidenza passa così al 5,71%, in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi, quando era sceso fino al 4% circa. Dei nuovi casi positivi, 43 arrivano dalle analisi di 1.257 tamponi molecolari, mentre gli altri 256 sono emersi dai 3.975 tamponi antigenici rapidi analizzati nelle scorse 24 ore.

Nessun nuovo decesso rispetto a ieri, ma lieve aumento dei ricoveri rispetto a ieri e tutti in terapia intensiva. Complessivamente, si trovano ricoverate 279 persone per Covid negli ospedali della Campania (ieri erano 275): di questi, sono 17 in terapia intensiva (+4 rispetto ai 13 registrati ieri), mentre restano invariati i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria: 262 (dato invariato). Aumento dunque che riguarda esclusivamente i ricoveri in terapia intensiva. Questo, infine, il report dei posti letto occupati e disponibili da e per i pazienti Covid in tutti gli ospedali regionali, così come comunicato dalla Regione Campania:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 17 (+4)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 262 (=)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata