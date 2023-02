Covid Campania, oggi 287 contagi e 6 morti: bollettino di venerdì 3 febbraio 2023 Sono 287 i nuovi casi positivi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore. Altri 6 morti, calano i ricoveri: -11 rispetto a ieri.

Sono 287 i nuovi casi positivi a Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore, dopo le analisi di 6.649 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi. Dei nuovi casi, 43 sono emersi dalle analisi di 1.703 tamponi molecolari, mentre gli altri 244 sono stati scoperti da 4.946 tamponi antigenici rapidi. Lo ha comunicato la Regione Campania, nel consueto bollettino quotidiano sull'andamento pandemico in regione. Il tasso di incidenza è in lieve calo, passando dal 5% di ieri al 4,31% di quest'oggi.

Altre sei le vittime inserite nel nuovo bollettino Covid: tre di questi casi sono relativi a decessi avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre gli altri tre sono avvenuti in precedenza ma registrati soltanto oggi. Si registra inoltre un calo di ricoverati, che passano da 287 a 276 pazienti rispetto a ieri (-11 rispetto alla precedente rilevazione di 24 ore fa): sono dunque in calo sia i posti letto occupati dalle terapie intensive (da 14 a 13 in 24 ore, uno in meno), sia quelli riservati ai ricoveri Covid nei reparti di degenza ordinaria (che scendono dai di ieri 273 ai 263 di oggi, dieci in meno rispetto a 24 ore fa). Questo, infine, il report dei posti letto occupati e disponibili così come comunicato dalla Regione Campania:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 13 (-1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 263 (-10)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata