Covid Campania, oggi 2.876 contagi e 1 morto: bollettino di mercoledì 15 giugno 2022

Sono 2.876 i nuovi positivi a Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 15.445 tamponi antigenici e rapidi analizzati nei laboratori regionali. Lo ha comunicato la Regione Campania, nel consueto bollettino quotidiano. Il tasso di positività è in leggero calo rispetto a ieri, passando dal 20,26% al 18,62% complessivo. Dato comunque ancora alto rispetto alla media nazionale. Dei nuovi positivi, 322 arrivano dalle analisi di 4.751 tamponi molecolari, mentre i restanti 2.554 nuovi casi sono emersi dalle analisi di 10.694 tamponi tra quelli antigenici e rapidi.

Si registra un nuovo decesso, anche se nelle ultime 24 ore non ve n'è stato alcuno: si tratta di una persona deceduta nei giorni scorsi ma registrato soltanto nell'odierno bollettino. Lieve rialzo dei ricoveri, che passano da 305 a 314 complessivi: di questi, 15 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva (uno in più rispetto a 24 ore fa) mentre altri 299 sono ricoverati nei reparti di degenza ordinaria (otto in più rispetto alla precedente rilevazione). Dati che certificano come la circolazione della nuova variante Covid sia ormai ben presente anche in Campania, portando ad un nuovo aumento dei casi anche con l'estate ormai alle porte, in controtendenza rispetto agli anni passati. Questo invece il report dei posti posti letto occupati e disponibili su base regionale, così come comunicati dalla Regione Campania: