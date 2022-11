Covid Campania, oggi 2.750 contagi e 2 morti: bollettino di martedì 8 novembre 2022 Sono 2.750 i nuovi casi di Coronavirus in Campania a fronte di 17.376 tamponi analizzati. Due i decessi, tasso di positività di poco sotto il 16% quoridiano.

Sono 2.750 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 17.376 tamponi processati. In lieve aumento il tasso di positività, mentre calano i ricoveri in ospedale. Lo ha comunicato la Regione Campania, nel consueto bollettino giornaliero. Dei nuovi casi positivi, 119 sono emersi dalle analisi di 3.053 tamponi molecolari analizzati nelle ultime 24 ore; gli altri 2.631 sono invece risultati positivi dopo le analisi di 14.323 tra tamponi antigenici e rapidi. Il tasso di positività, dunque, riprende a salire leggermente, arrivando a quota 15,83% di incidenza giornaliera.

Due i deceduti nelle ultime 24 ore, mentre si registra un calo di pazienti ricoverati in ospedale per Covid: diciotto in meno rispetto alla giornata di ieri, tutti in degenza ordinaria. Complessivamente, sono 287 i ricoverati (ieri erano 305). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 14 (dato invariato rispetto alla rilevazione precendente), mentre quelle negli altri reparti sono 273 (diciotto in meno rispetto a ieri). Come di consueto, il bollettino regionale sulla pandemia si riferisce ai dati quotidiani, mentre venerdì è previsto il bollettino settimanale nazionale. Questi, infine, i dati relativi ai posti letto occupati e disponibili per i pazienti Covid negli ospedali della Campania, come comunicato dalla Regione Campania nel bollettino odierno:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 14 (=)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160*

Posti letto di degenza occupati: 273 (-18)

*(posti letto Covid e offerta privata)