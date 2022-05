Covid Campania, oggi 2.749 contagi e 1 morto: bollettino di martedì 31 maggio 2022 In Campania ci sono 2.749 nuovi positivi Covid, con 1 decesso; i dati diffusi dall’Unità di Crisi della Regione col bollettino di oggi, 31 maggio 2022.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

In Campania ci sono 2.749 nuovi contagi accertati Covid, che portano il totale dei casi in regione a 1.711.213 dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020; sono stati analizzati 20.116 test (15.947 tamponi rapidi e 4.169 molecolari), la percentuale di positività è quindi del 13,66%. La percentuale è simile a quella di ieri, quando erano emersi 824 casi su 6.186 tamponi (13,32%). L'ultimo aggiornamento è stato diffuso dalla Regione Campania, col bollettino quotidiano dell'Unità di Crisi di oggi, 31 maggio 2022; si registrano, rispetto al precedente, un decesso avvenuto nei giorni scorsi ma registrato ieri (in totale 10.506 in regione).

Il bollettino, come sempre, è aggiornato alle 23:59 del giorno precedente. Dei nuovi positivi, 2.515 sono risultati tali all'antigenico rapido e 234 al molecolare. In Campania, in base al prospetto diffuso oggi dalla Protezione Civile nazionale, i guariti sono 1.574.602 in totale. Gli attualmente positivi sono 126.105; di questi, 125.704 sono in isolamento fiduciario domiciliare. Relativamente all'occupazione degli ospedali, in degenza ordinaria Covid ci sono 382 persone (+2 rispetto al bollettino di ieri, pari al 12,1% dei 3.160 posti disponibili tra strutture pubbliche e private; in Terapia Intensiva, invece, ci sono 19 persone (-2 rispetto a ieri e pari al 3,2% dei 585 posti complessivi di Rianimazione presenti in Campania).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali