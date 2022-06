Covid Campania, oggi 2.647 contagi e 4 morti: bollettino di lunedì 27 giugno 2022 Balzo in avanti della curva pandemica in Campania: tasso di positività al 31,7% giornaliero (con meno tamponi), 4 decessi ed altri 30 ricoverati in 24 ore.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 2.647 i nuovi positivi a Covid in Campania, a fronte di appena 8.352 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi analizzati nelle ultime 24 ore nei laboratori regionali. Il tasso di positività quotidiano, trainato dunque dal basso numero di tamponi a cui però è seguito un numero importante di casi, schizza al 31,7% giornaliero: un dato quasi mai raggiunto in Campania durante l'intera pandemia e che il solo basso numero di tamponi (e dunque una probabilità più alta che a sottoporsi a tampone possano essere state solo persone con sintomi) non basta a spiegare. I dati Gimbe della scorsa settimana, che parlavano di un incremento vicino al 60% in soli sette giorni, rischiano dunque di essere ulteriormente inclementi nel report di questa settimana. Dei nuovi positivi, 92 sono emersi dalle analisi di 1.072 tamponi molecolari, mentre i restanti 2.555 sono arrivati da 7.280 tamponi antigenici rapidi.

Quattro invece i nuovi decessi: 2 nelle ultime 48 ore ed altri 2 deceduti in precedenza ma registrati soltanto nell'odierno bollettino. Aumentano invece i ricoveri in ospedale: dai 384 ospedalizzati di ieri, il dato oggi riporta 414 persone ricoverate, con un incremento di +30 ricoverati in appena 24 ore. Di questi, sono ricoverate in terapia intensiva 24 persone (+1), mentre nei reparti di degenza ordinaria i ricoverati sono 390, con un incremento di +29 in una sola giornata. Questo invece il report dei posti letto occupati e liberi su base regionale, come comunicato dalla Regione Campania nel bollettino di oggi: