Covid Campania, oggi 2.410 contagi e 5 morti: bollettino di sabato 31 dicembre 2022

Sono 2.410 i nuovi casi positivi a Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore, su 10.664 tamponi analizzati tra molecolari ed antigenici rapidi: aumentano non solo i positivi, ma anche i ricoveri, che in un solo giorno fanno registrare un +17 complessivo. In aumento anche il tasso di incidenza, pari al 22,59% quotidiano. Sono questi i dati del bollettino Covid della Regione Campania, pubblicato quest'oggi 31 dicembre 2022 da Palazzo Santa Lucia. Dei 2.410 casi positivi, 127 sono emersi da 1.591 tamponi molecolari analizzati, mentre i restanti 2.283 positivi arrivano da 9.073 tamponi molecolari e antigenici rapidi.

Mentre il tasso di incidenza passa dal 20,4% di ieri al 22,59% di oggi, si registrano anche altri 5 decessi: uno nelle ultime 48 ore ed altri quattro avvenuti in precedenza ma registrati soltanto nella giornata di ieri. Salgono i ricoverati, che salgono a 391 complessivi (+17 rispetto a ieri, quando erano invece 374 i ricoverati nei reparti Covid dei nosocomi della Campania). Nei reparti di terapia intensiva, i ricoverati passano da 19 a 20 (+1 rispetto a ieri), mentre quelli nei reparti di degenza ordinaria passano da 355 a 371, (+16 nelle ultime 24 ore). Questo infine il riepilogo dei posti letto disponibili ed occupati da pazienti Covid in Campania:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 20 (+1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 371 (+16)

* Posti letto Covid e offerta privata