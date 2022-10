Covid Campania, oggi 2.401 contagi e 1 morto: bollettino di giovedì 13 ottobre 2022 Sono 2.401 i nuovi casi di Covid-19 in Campania, tasso di positività in aumento. Restano stabili i ricoveri, con un lieve calo nell’area di degenza ordinaria.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 2.401 i nuovi casi di Coronavirus in Campania, al termine delle analisi di 14.925 test tra molecolari e antigenici rapidi nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino giornaliero. Il tasso di positività torna dunque a risalire al 16,98%, in rialzo di oltre un punto dopo il 15,87% di ieri. Dei 2.401 nuovi casi positivi in Campania, 145 sono emersi dalle analisi di 3.349 tamponi molecolari analizzati, mentre i restanti 2.256 casi positivi arrivano dalle analisi di 11.576 tamponi antigenici rapidi analizzati nelle ultime 24 ore.

Si registra un solo decesso nelle ultime 24 ore in Campania. Stabili i ricoveri in ospedale, con una lieve flessione dei ricoverati in area medica. Se ieri nei posti letto riservati ai malati Covid c'erano 296 persone ricoverate, oggi se ne trovano 276, divise tra i ricoverati in terapia intensiva (14, contro i 15 di ieri) e quelli in degenza ordinaria (262 contro i 281 di ieri). Nonostante l'aumento dei casi di Covid-19 registrato in questi giorni, in Campania restano bassi i dati per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali, sia per quanto riguardi quelli in terapia intensiva (1,9%) che in area medica ordinaria (7,3%), che sono al di sotto della media nazionale. Lo ha spiegato la Fondazione GIMBE, che ha pubblicato il report settimanale sull'emergenza pandemica nazionale. Questo invece il report dei posti letto come comunicato dalla Regione Campania:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 14 (-1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 262 (-19)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata