Covid, in Campania contagi in aumento nell’ultima settimana: 5,9% di nuovi casi in più La Fondazione Gimbe, come ogni settimana, ha reso noti i dati sull’andamento della pandemia di Covid-19 nelle varie regioni italiane.

A cura di Valerio Papadia

Come hanno evidenziato anche i bollettini quotidiani, soprattutto negli ultimi giorni, in Campania sono in aumento i contagi da Covid-19. Lo conferma anche il report settimanale della Fondazione Gimbe, che dall'inizio della pandemia, settimanalmente, monitora il suo andamento nelle varie regioni italiane. La settimana presa in esame è quella del 5-11 ottobre: in questo arco di tempo, la Fondazione Gimbe ha osservato, in Campania, un aumento dei casi ogni 100mila abitanti, che sono 810; rispetto alla settimana precedente, inoltre, i nuovi casi sono aumentati del 5,9%.

In Campania i ricoveri sotto la media nazionale

Nonostante l'aumento dei contagi, però, in Campania si mantengono bassi i dati per quanto riguarda i ricoveri, sia quelli in terapia intensiva (1,9%) che in area medica (7,3%), che sono al di sotto della media nazionale.

Campania, l'11,7% di chi ha più di 5 anni non è vaccinato

Per quanto riguarda la copertura vaccinale contro il Covid-19, invece, la Campania non brilla. Secondo la Fondazione Gimbe, infatti, nella regione l'11,7% dei cittadini campani al di sopra dei 5 anni non è vaccinato, cioè non ha ricevuto nemmeno una dose del vaccino anti-Covid: la media nazionale è del 10,2%. I cittadini over 5 che non hanno ricevuto ancora la terza dose del vaccino è il 13,4%: anche qui siamo al di sopra della media nazionale, che è dell'11%. Anche per quanto riguarda chi ha ricevuto l'intero ciclo vaccinale, la Campania è sotto la media nazionale: il 31,6% contro il 35,2%.