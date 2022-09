Covid Campania, oggi 2.381 contagi e 6 morti: bollettino di martedì 20 settembre 2022 In Campania 2.381 nuovi positivi Covid (da 15.214 test). Si registrano altri 6 decessi. I dati nel bollettino quotidiano Covid di oggi, 20 settembre 2022.

A cura di Redazione Napoli

In Campania sono 2.381 i nuovi positivi Covid, emersi dall'analisi di 15.214 test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. Si registra il decesso di altre 6 persone, di cui 3 morte nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrate ieri (il totale delle vittime in Campania sale quindi a 11.206 dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020). I nuovi dati, aggiornati come sempre alle 23:59 del giorno precedente, sono contenuti nel bollettino Covid quotidiano della Regione Campania di oggi, 20 settembre 2022.

In base all'ultimo aggiornamento il tasso di positività di oggi – ovvero il rapporto tra i test analizzati e quelli risultati positivi – è del 15,65%, oltre un punto percentuale in più rispetto a quello registrato col bollettino di ieri, 19 settembre, che era stato del 14,18% (pari a 609 positivi su 4.295 test analizzati). Dei nuovi tamponi analizzati, 12.371 erano antigenici rapidi (2.277 risultati positivi) e 2.843 i molecolari (104 i positivi).

Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale, si osserva una diminuzione dei ricoverati in Terapia Intensiva e un lieve aumento di quelli in degenza ordinaria Covid. Nello specifico, in Rianimazione risultano ricoverati (alle 23:59 di ieri, 19 settembre) 10 pazienti (-4 rispetto al giorno precedente), che corrispondono all'1,74% dei 575 posti letto disponibili in regione; in degenza ordinaria ci sono invece 236 persone (+3 rispetto al bollettino precedente), pari al 7,47% dei 3.160 posti letto presenti in Campania (tra strutture pubbliche e offerta privata).

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 10 (-4)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 236 (+3)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata