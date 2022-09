Covid Campania, oggi 609 contagi e 4 morti: bollettino di lunedì 19 settembre 2022 In Campania 609 nuovi casi Covid, su 4.295 test (14,18%). Si registrano altri 4 decessi (in totale 11.200). I dati del bollettino di oggi, 19 settembre 2022.

In Campania ci sono 609 nuovi positivi Covid, emersi dall'analisi di 4.295 test (tra antigenici rapidi e molecolari). Si registra il decesso di altre 4 persone (2 nelle ultime 48 ore e 2 morte in precedenza ma registrate ieri). I dati, aggiornati come sempre alle 23:59 del giorno precedente, sono contenuti nel bollettino ordinario Covid della Regione Campania di oggi, lunedì 19 settembre 2022.

Con i nuovi 4 decessi, sale a 11.200 il numero delle vittime Covid in Campania dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020. Dal bollettino odierno si evince che il tasso di positività – ovvero la percentuale tra test analizzati e quelli risultati positivi – si attesta oggi sul 14,18%, leggermente più basso rispetto a quello del bollettino di ieri, domenica 18 settembre (14.92%, pari a 1.386 nuovi casi su 9.289 test); dei test analizzati, 3.361 erano antigenici rapidi e 934 erano molecolari.

Sul fronte dell'occupazione degli ospedali, le variazioni sono minime. In Terapia Intensiva risultano ricoverate 14 persone, stesso numero del precedente aggiornamento, che corrispondono al 2,43% dei posti letto presenti in regione. Minima differenza, invece, per quanto riguarda la degenza ordinaria Covid: i ricoverati passano da 231 a 233, ovvero due in più, corrispondenti al 7,37% dei 3.160 posti letto in regione tra strutture pubbliche e offerta privata.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 14 (=)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 233 (+2)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata