Covid Campania, oggi 2.122 contagi e un morto: bollettino di sabato 11 giugno 2022 Continua a salire, in Campania, il tasso di incidenza dei contagi da Covid-19.

A cura di Redazione Napoli

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Continua a salire, in Campania, il tasso di incidenza dei contagi da Covid-19. La paura è che l'arrivo della variante portoghese possa portare ad una nuova fiammata dei contagi. Secondo i dati del Bollettino ordinario sono 2.122 i neo positivi al Covid su 13.003 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 15,96% oggi sale al 16,31%. Zero decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali resta invariato a 13 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive; in degenza sono invece 284 (-1 rispetto a ieri).