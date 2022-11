Covid Campania, oggi 2.100 contagi e 4 morti: bollettino di venerdì 25 novembre 2022 In Campania 2.100 nuovi positivi Covid e si registrano altri 4 morti. I dati nel bollettino quotidiano della Regione di oggi, venerdì 25 novembre 2022.

In Campania sono stati registrati altri 2.100 contagi Covid, emersi dall'analisi di 12.195 tamponi (tra antigenici rapidi e molecolari). Ci sono altri 4 morti, che portano a 11.384 il numero delle vittime in regione dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020. I nuovi dati sono contenuti nel bollettino quotidiano Covid della Regione Campania di oggi, venerdì 25 novembre 2022 (i dati, come sempre, fotografano la situazione alle 23:59 del giorno precedente).

La percentuale di positività, ovvero il rapporto tra nuovi contagi e test esaminati nell'ultima sessione di analisi, è del 16,26%; il dato è in linea con quello del bollettino di ieri, 24 novembre, pari al 16,34% e corrispondente a 2.483 positivi su 15.191 test. Dei nuovi positivi, 109 sono risultati tali al tampone molecolare (su 2.650 test, 4,11%) e 1.991 all'antigenico rapido (su 10.265 test, 19,4%).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Per quanto riguarda gli ospedali, sale sensibilmente il numero dei posti letto impegnati nelle degenze ordinarie Covid: risultano ricoverate 321 persone, +34 rispetto alla rilevazione precedente, con una occupazione quindi del 10,16% dei 3.160 posti complessivamente disponibili in regione tra strutture pubbliche e offerta privata. In aumento anche il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva: i posti letto occupati sono 17, +3 rispetto a ieri e corrispondenti al 2,96% dei 575 posti letto di Rianimazione presenti in regione.

