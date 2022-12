Covid Campania, oggi 2.086 contagi e 6 morti: bollettino di venerdì 16 dicembre 2022 Sono 2.086 i nuovi positivi in Campania, a fronte di 12.973 tamponi analizzati. Altri 6 i decessi, stabili i ricoveri (432, +1 rispetto a 24 ore fa)

Sono 2.086 i nuovi casi positivi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 12.973 tamponi effettuati tra molecolari e test antigenici rapidi. Il tasso di incidenza passa così al 15,57%, ancora alto rispetto alla media nazionale. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino quotidiano sulla situazione pandemica locale. Dei nuovi 2.086 casi, sono 136 quelli emersi dalle analisi di 2.469 tamponi molecolari, mentre i restanti 1.950 sono persone risultate positive attraverso le analisi di 10.504 test antigenici rapidi.

Sono sei i nuovi decessi: quattro di questi sono avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre altre due sono avvenute in precedenza ma registrate solo nel bollettino odierno. Restano invece pressoché stabili i ricoveri negli ospedali: rispetto ai 431 di ieri, il saldo fa registrare un +1 e quota 432 complessiva. Per due persone in meno ricoverate in terapia intensiva (22 totali rispetto alle 24 di ieri), ci sono tre persone in più ricoverate nei reparti di degenza ordinaria (410 rispetto alle 407 di ieri). Ieri l'aumento era stato cospicuo, con undici nuovi ricoverati tra intensiva e degenza ordinaria. La situazione dei posti letto nei reparti Covid degli ospedali resta dunque sotto controllo. Questo, infine, il rapporto tra i posti letto occupati e disponibili in Regione Campania, come comunicato da Palazzo Santa Lucia:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 575

Posti letto di terapia intensiva occupati: 22 (-2)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160*

Posti letto di degenza occupati: 410 (+3)

* Posti letto Covid e offerta privata